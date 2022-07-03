Новости последнего часа: ВС РФ поразили за сутки 320 целей ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки 320 целей ВСУ.

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары.

В Москве искусственный интеллект будет выявлять и фиксировать нарушения на дорогах.