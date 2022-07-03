Новости последнего часа: ПВО РФ уничтожили в воздухе три ракеты "Точка-У"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, средства ПВО РФ уничтожили в воздухе все три ракеты "Точка-У", запущенные ВСУ по Белгороду.

Средства ПВО РФ на подлете к Курску уничтожили два начиненных взрывчаткой украинских беспилотника.

Войска группировки "Центр" замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

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