Ночью 3 июля Киев нанес удар по жилым кварталам Белгорода и Курска, ВСУ использовали ракеты "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотники Ту-143, сообщает Минобороны.

Российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. Обломки одной из них упали на жилой дом. Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два украинских беспилотника, начиненных взрывчаткой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.