МО РФ показало работу артиллерии в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России показало работу артиллерии в ходе спецоперации на Украине. Подразделения уничтожают опорные пункты, живую силу и технику противника.

В ходе наступления на позиции ВСУ ВС РФ используют артиллерийские установки "Акация" и "Мста-Б".

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