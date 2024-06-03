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03 июня, 13:30

Политика

Новости мира: закон об иноагентах приняли в Грузии

Новости мира: закон об иноагентах приняли в Грузии

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Это произошло после того, как отказалась ставить подпись президент страны Саломе Зурабишвили. Она наложила на него вето. Спикер парламента отметил, что несмотря на массовые акции протеста внутри и за пределами страны, грузинский народ хочет знать больше о прозрачности работы неправительственных организаций. Теперь те из них, что получают более 20% средств из-за рубежа, должны будут представить в Минюст декларации о доходах.

Тем временем в Ереване у здания местного СК проходят шествие и митинг, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее во время потасовки у здания МИД правоохранители арестовали около трех десятков активистов оппозиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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