Новости мира: в Мексике начали подсчитывать голоса по итогам выборов президента страны

В Мексике начали подсчитывать голоса по итогам выборов президента страны. Лидирует кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум. По данным ЦИК, у нее более 57% голосов. Всего на всеобщих выборах в воскресенье, 2 июня, проголосовали почти 100 миллионов мексиканцев. Окончательные итоги подведут после 5–8 июня. Шейнбаум может стать первой женщиной-президентом в истории Мексики.

Дональд Трамп собрал на свою президентскую кампанию 200 миллионов долларов после того, как суд в Нью-Йорке признал его виновным в фальсификации документов. Почти 70 миллионов из собранных средств – пожертвования.

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