США нарушили контракт с РФ поставками вертолетов на Украину

США нарушили контракт с Россией поставками вертолетов Ми-17 на Украину. Новый пакет помощи предусматривает поставку четырех таких машин. Их Вашингтону передала Москва, но с условием использования только в Афганистане.

Это прописано в контракте и сертификате конечного пользователя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.