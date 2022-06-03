Киев при поддержке Лондона снимает фильмы о западном оружии – Минобороны РФ

Киев при поддержке Великобритании организовал съемки видеосюжетов для западной и украинской аудиторий о якобы высокой эффективности применения вооружения, поставляемого Западом на Украину, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что съемки проходят на фоне политической катастрофы Украины в Мариуполе и военных провалов в Донбассе.

В частности, 28 мая постановочные видеоматериалы отсняли в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области. По словам генерала, следующие съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня. Они будут посвящены постановочным свидетельствам "простых украинцев", обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.