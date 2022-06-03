МИД РФ внес в черный список 41 гражданина Канады

Россия в ответ на санкции закрыла границу для 41 гражданина Канады. Об этом заявили в МИД РФ.

Необходимо подготовить инфраструктуру Луганска и Донецка до холодов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отключение Россельхозбанка от SWIFT не повлияет на качество обслуживания клиентов.