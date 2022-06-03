ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ в районе Николаевской области

Российские войска и артиллерия в районе Николаевской области уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины. Об этом заявляет Минобороны.

Всего ракетчиками и артиллеристами за сутки поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

