Антироссийские санкции лишили африканские страны доступа к зерну – президент Сенегала

Антироссийские санкции лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям. Это может привести к кризису в области продовольственной безопасности, заявил президент Сенегала Маки Салл на встрече с Владимиром Путиным.

Лидер Сенегала рассказал, что страны, которые находятся так далеко от места развития конфликта, испытывают на себе его последствия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.