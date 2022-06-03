Эксперты рассказал, для чего Киев снимает фильмы о западном оружии

Российская авиация уничтожила украинский ЗРК "Оса-АКМ", четыре склада с вооружением и 13 танков. Тем временем, по сообщениям Минобороны, Киев делает фейковые видеосюжеты о "высокой эффективности" западного оружия.

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин рассказал, для чего они снимает данные видео. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.