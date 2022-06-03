Минобороны показало работу модернизированной системы ПВО С-300 "Фаворит"

В спецоперации на Украине участвует модернизированная система ПВО С-300 "Фаворит". В Минобороны показали работу комплексов в боевых условиях.

Система способна ликвидировать "Точки-У", беспилотники и авиацию ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.