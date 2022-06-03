Минобороны РФ показало работу расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" на Украине

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц "Мста-С". Их используют для уничтожения бронетехники и укрепленных позиций ВСУ.

Огонь ведется на дальности в 30 километров. Кроме того, стало известно, что число иностранных наемников на Украине резко сократилось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.