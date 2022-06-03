МО РФ показало работу полевого госпиталя в ЛНР

Минобороны России опубликовало кадры работы полевого госпиталя, где оказывается помощь, в том числе, местным жителям, пострадавшим от обстрелов подразделений ВСУ.

В освобожденных населенных пунктах ЛНР развернуты многопрофильные лечебные учреждения, оснащенные всем спектром диагностических средств, позволяющих перевозить квалифицированную медицинскую помощь поступающим пациентам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.