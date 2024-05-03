Новости мира: в G7 не будут рассматривать конфискацию российских активов

Вопрос полной конфискации активов России больше не рассматривается, пишут СМИ со ссылкой на представителей G7. По данным Financial Times, Запад ищет другие меры давления. По мнению журналистов, это связано с тем, что ЕС предпочитает держаться подальше от российских активов, опасаясь возмездия. Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах.

Тем временем в Дубае за несколько часов выпало в два раза больше осадков, чем в апреле и мае вместе взятых. Из-за этого вновь был закрыт аэропорт. 13 рейсов отменили, еще пять перенаправили в другие воздушные гавани.

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