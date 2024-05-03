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03 мая, 11:30

Политика

Новости мира: в G7 не будут рассматривать конфискацию российских активов

Новости мира: в G7 не будут рассматривать конфискацию российских активов

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Вопрос полной конфискации активов России больше не рассматривается, пишут СМИ со ссылкой на представителей G7. По данным Financial Times, Запад ищет другие меры давления. По мнению журналистов, это связано с тем, что ЕС предпочитает держаться подальше от российских активов, опасаясь возмездия. Как заявили в Кремле, РФ в случае изъятия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах.

Тем временем в Дубае за несколько часов выпало в два раза больше осадков, чем в апреле и мае вместе взятых. Из-за этого вновь был закрыт аэропорт. 13 рейсов отменили, еще пять перенаправили в другие воздушные гавани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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