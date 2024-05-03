Новости мира: Турция приостановила торговые отношения с Израилем

Турция приостановила торговые отношения с Израилем: запрещен весь экспорт и импорт. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на турецких чиновников. В израильском министерстве иностранных дел заявили, что Анкара таким образом нарушила соглашения, однако Иерусалим сумеет быстро найти ей замену.

В Тбилиси продолжились протесты против закона об иноагентах. Митингующие перекрыли самый оживленный транспортный узел города – площадь Героев. Параллельно проходил митинг и на площади у парламента, там собрались несколько сотен человек.

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