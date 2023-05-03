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03 мая, 21:15

Политика

Боевики ВСУ пошли в наступление в Запорожской области и потеряли танк с БМП

Боевики ВСУ пошли в наступление в Запорожской области и потеряли танк с БМП

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Боевики Вооруженных сил Украины пошли в наступление на ореховском направлении в Запорожской области и потеряли танк с БМП, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, атака началась 3 мая вечером после массированной артподготовки. Бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка.

Рогов считает, что пока рано говорить о том, являются ли действия ВСУ на ореховском направлении разведкой боем, попыткой прорыва или полномасштабным наступлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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