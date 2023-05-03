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Политика

Новости часа: переговоры с представителями ООН по зерновой сделке пройдут в Москве 5 мая

Новости часа: переговоры с представителями ООН по зерновой сделке пройдут в Москве 5 мая

Минобороны РФ показало работу самоходных орудий "Нона-С" в зоне СВО

В Евросоюзе представили план увеличения производства боеприпасов

РФ продолжит контакты по зерновой сделке – Песков

Очередные консультации по зерновой сделке пройдут с представителями ООН в Москве 5 мая

Российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артемовска

Российский истребитель Су-35 уничтожил украинский самолет

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта

Губернатор Приморья предложил отправить в зону СВО технику "черных лесорубов"

Военные РФ уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Очередной раунд переговоров делегаций с представителями ООН по зерновой сделке пройдет в Москве 5 мая. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Капитальный ремонт в Ледовом дворце "Крылатское" планируют закончить до 1 сентября этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Блогер Александра Митрошина сообщила, что погасила основную сумму долга перед налоговой. Она признала, что уделяла недостаточно внимания вопросам бухгалтерии и действительно не доплатила часть денег. Сумма долга составила 127 миллионов рублей.

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