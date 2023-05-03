Новости часа: переговоры с представителями ООН по зерновой сделке пройдут в Москве 5 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Очередной раунд переговоров делегаций с представителями ООН по зерновой сделке пройдет в Москве 5 мая. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Капитальный ремонт в Ледовом дворце "Крылатское" планируют закончить до 1 сентября этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Блогер Александра Митрошина сообщила, что погасила основную сумму долга перед налоговой. Она признала, что уделяла недостаточно внимания вопросам бухгалтерии и действительно не доплатила часть денег. Сумма долга составила 127 миллионов рублей.