Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

В Евросоюзе представили план увеличения производства боеприпасов

В Евросоюзе представили план увеличения производства боеприпасов

РФ продолжит контакты по зерновой сделке – Песков

Очередные консультации по зерновой сделке пройдут с представителями ООН в Москве 5 мая

Российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артемовска

Российский истребитель Су-35 уничтожил украинский самолет

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта

Губернатор Приморья предложил отправить в зону СВО технику "черных лесорубов"

Военные РФ уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области

Лондон не передаст Киеву вертолеты Apache, но закажет ракеты дальностью до 300 километров

Украинская армия атаковала Соледар

Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов. В ЕС собираются выделить на это 500 миллионов евро из бюджета и 1 миллиард евро – из фонда мира.

Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщили в ДНР. В свою очередь, поставки зерна прекратят при неудачном исходе встречи Турции, РФ и Украины 5 мая, заявили в Анкаре.

Проработка ответных мер на захват школы при посольстве РФ в Польше уже началась, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия также будет вынуждена применить ответные меры в случае использования военными США территории Финляндии.

Читайте также
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика