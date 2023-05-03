В Евросоюзе представили план увеличения производства боеприпасов

Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов. В ЕС собираются выделить на это 500 миллионов евро из бюджета и 1 миллиард евро – из фонда мира.

Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщили в ДНР. В свою очередь, поставки зерна прекратят при неудачном исходе встречи Турции, РФ и Украины 5 мая, заявили в Анкаре.

Проработка ответных мер на захват школы при посольстве РФ в Польше уже началась, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия также будет вынуждена применить ответные меры в случае использования военными США территории Финляндии.