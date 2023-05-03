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Политика

Российский истребитель Су-35 уничтожил украинский самолет

Российский истребитель Су-35 уничтожил украинский самолет

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Экипаж российского истребителя Су-35 обнаружил и уничтожил самолет ВСУ. На таких многоцелевых машинах летчики ВС РФ выполняют в зоне СВО самые разные задачи, например, патрулируют заданные районы, прикрывают бомбардировщики и штурмовики.

За время спецоперации Киев потерял 416 военных самолетов. Только накануне были сбиты два украинских истребителя МиГ-29 в небе над ДНР и штурмовик Су-25 в Херсонской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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