Российский истребитель Су-35 уничтожил украинский самолет

Экипаж российского истребителя Су-35 обнаружил и уничтожил самолет ВСУ. На таких многоцелевых машинах летчики ВС РФ выполняют в зоне СВО самые разные задачи, например, патрулируют заданные районы, прикрывают бомбардировщики и штурмовики.

За время спецоперации Киев потерял 416 военных самолетов. Только накануне были сбиты два украинских истребителя МиГ-29 в небе над ДНР и штурмовик Су-25 в Херсонской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



