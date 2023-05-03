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Политика

Губернатор Приморья предложил отправить в зону СВО технику "черных лесорубов"

Губернатор Приморья предложил отправить в зону СВО технику "черных лесорубов"

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Власти Приморья предложили отправлять технику, изъятую у так называемых "черных лесорубов", в зону СВО. Идею выдвинул губернатор регионов Олег Кожемяко.

Как правило, по уголовным делам о незаконной заготовке леса, арестовывают, в том числе, автокраны и внедорожники. По словам главы региона, в данный момент на одной из площадок хранения скопились сотни машин, и они пригодились бы бойцам. Строительная техника помогла бы в обустройстве позиций, а внедорожники – в боевых действиях, как машина для десанта или база для крупнокалиберных пулеметов, отметил губернатор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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