Военные РФ уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области

Склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожили российские военные у поселка Кисловка в Харьковской области. Также батареи самоходок "Акация" нанесли удар по опорным пунктам противника. Работали боевые расчеты Западного военного округа.

Под огонь "Акаций" попали блиндажи, где укрывались украинские солдаты и военная техника. Координаты целей артиллеристы получили от разведки, которая обнаружила "опорники" с помощью беспилотников.

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