Лондон не передаст Киеву вертолеты Apache, но закажет ракеты дальностью до 300 километров

Лондон вместо ударных вертолетов хочет передать Киеву ракеты большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Речь идет о ракетах наземного, морского или воздушного базирования, которые достигают целей на расстоянии от 100 до 300 километров. При этом поставлять Киеву собираются боеприпасы, которые трудно перехватить средствами ПВО и устойчивы к работе средств радиоэлектронной борьбы.

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