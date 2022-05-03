75 иностранных судов остаются заблокированными в портах Украины – МО РФ

В Минобороны РФ заявили, что в семи портах Украины остаются заблокированы 75 иностранных судов.

СК РФ расследует факт обнаружения пыточной камеры в Херсонской области.

В России вырос спрос на прокат бытовой техники и электроники – СМИ.

