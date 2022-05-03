В МО РФ заявили об уничтожении РЛС американского производства на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине шести оружейных складов и РЛС американского производства.

Власти Молдавии обещают штрафовать жителей Гагаузии за георгиевскую ленту.

Почти 20 000 человек посетили мотофестиваль на Ходынском поле за два дня.

