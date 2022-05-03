ВС РФ перехватили снаряды системы "Смерч" на Украине – МО РФ

Российские военные сбили украинскую "Точку-У" и перехватили снаряды системы "Смерч". Минобороны РФ также заявило об уничтожении шести оружейных складов и РЛС американского производства. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в общей сложности с начала спецоперации удалось уничтожить 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

