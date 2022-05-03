В Минобороны сообщили, что ВС РФ сбили украинскую "Точку-У" и перехватили снаряды системы "Смерч".

Глава НАСА Билл Нельсон рассказал, что отношения между астронавтами США и космонавтами РФ остаются профессиональными.

Папа Римский Франциск назвал "лай НАТО" причиной событий на Украине.

