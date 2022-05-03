Макрон высказал Путину озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал Владимиру Путину озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе.

Владимир Путин заявил, что фестиваль "Дорога на Ялту" имеет особое место в ряду мероприятий ко Дню Победы.

Представитель ООН рассказал, что из Мариуполя эвакуирован 101 человек.

