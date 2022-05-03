Путин провел переговоры с Макроном

Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и глобальную продовольственную безопасность.

В МИД Армении заявили, что Армения и Турция договорились продолжить нормализацию отношений без предварительных условий.

Температура воздуха в Москве во вторник вернулась в норму и превысила +18.

