Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 6 украинских беспилотников

За сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников. Также удалось сбить баллистическую ракета "Точка-У" и два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подробнее о ходе специальной военной операции на Украине – в эфире телеканала Москва 24.