В районе Одессы уничтожены ангары с боевыми беспилотниками Байрактар, ракетами и боеприпасами. Вооружение поступило на Украину из США и европейских стран. Об этом сообщает министерство обороны России.

Подробнее о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.