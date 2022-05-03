Минобороны России показало Су-24М в действии

Министерство обороны России опубликовало уникальные кадры спецоперации, показав в действии Су-24М. Ничего подобного ранее широкой публике не демонстрировали.

На кадрах видно, как бомбардировщик летит на большой скорости и на предельно малой высоте – буквально над деревьями. Затем Су-24М сбрасывает бомбы на парашютах и быстро уходит, отстреливая тепловые ловушки. От снарядов, достигнувших цели, на земле происходит серия взрывов.

По данным Минобороны, точный удар был нанесен бомбардировщиком по замаскированным позициям украинских войск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.