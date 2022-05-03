Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Передача американских гаубиц Украине выполнена на 80%, сообщает Пентагон. Речь об орудиях типа "три семерки". Уточняется, что вместе с гаубицами отправят 140 тысяч снарядов. Для работы с оружием уже якобы подготовлены больше 140 украинских военных.

На Багдад обрушилась мощная песчаная буря. За помощью обратились десятки человек. Из-за пыльной бури в Ираке пришлось отменить несколько авиарейсов. Погода к перелетам совсем не располагает – условия практически нулевой видимости. Похожая картина в Казахстане. Там из-за песчаной бури пришлось перекрывать дороги. Жителей нескольких областей предупредили о грозе и сильном ветре до 20 метров в секунду.

А в Ереване выросли большие пробки. Оппозиция перекрыла ряд улиц в центре города и на окраине. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В разных точках города продолжаются шествия и другие акции протеста. Происходящее транслируют в режиме реального времени местные порталы. Оппозиция сообщает о 30 задержанных членах партии "Родина".

Об этих и других мировых событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

