ВС РФ сбили 146 украинских военных самолетов с начала спецоперации

Минобороны РФ отчиталось об успехах российских военных на Украине с начала спецоперации. Так, ВС РФ сбили 146 самолетов ВСУ, 112 вертолетов и 690 беспилотников. Также уничтожены 300 зенитных ракетных комплексов, более тысячи минометов и орудий артиллерии, а также 2760 танков и других боевых машин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

