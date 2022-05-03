Украинские боевики обстреляли Рубежное в ЛНР

Украинские боевики, отходя, обстреляли из минометов жилой сектор в городе Рубежное в ЛНР. Некоторые дома были разрушены до основания, а народная милиция республики продолжает находить тела погибших мирных жителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

