В МО РФ сообщили, что получили за сутки 103 обращения с просьбами об эвакуации с Украины

В Минобороны сообщили, что получили за сутки 103 обращения с просьбами об эвакуации с Украины.

Следственный комитет России возбудил дело по факту осквернения памятника советским солдатам в Литве.

Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" впервые открылся в Москве.

