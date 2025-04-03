Эксперты сообщили, что российские войска усилили давление на противника в Курской области

Военные эксперты сообщают, что полное освобождение Курской области может наступить в ближайшие дни. За последние сутки украинская армия потеряла более 150 бойцов, на освобожденных территориях уже начали работать саперы.

Боевые действия продолжаются и на границе с Белгородской областью. По словам экспертов, российские войска вышли на территорию Сумской области и ведут бои в районе Басовки. Под контролем оказалась дорога из Юнаковки, что осложнило снабжение украинских сил.

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