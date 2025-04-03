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03 апреля, 07:45

Политика

Эксперты сообщили, что российские войска усилили давление на противника в Курской области

Эксперты сообщили, что российские войска усилили давление на противника в Курской области

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Военные эксперты сообщают, что полное освобождение Курской области может наступить в ближайшие дни. За последние сутки украинская армия потеряла более 150 бойцов, на освобожденных территориях уже начали работать саперы.

Боевые действия продолжаются и на границе с Белгородской областью. По словам экспертов, российские войска вышли на территорию Сумской области и ведут бои в районе Басовки. Под контролем оказалась дорога из Юнаковки, что осложнило снабжение украинских сил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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