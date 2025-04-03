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03 апреля, 07:30

Политика

В Госдуме предложили сделать обязательной проверку возраста при покупке энергетиков

В Госдуме предложили сделать обязательной проверку возраста при покупке энергетиков

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В Госдуме предложили сделать обязательной проверку возраста при покупке энергетиков. По действующему закону продавец может потребовать удостоверение личности, если у него возникли сомнения относительно возраста покупателя, но это не всегда бывает объективно, особенно с учетом акселерации подростков.

Парламентарии считают, что проверка документов в таких случаях должна быть обязанностью, как это действует в отношении табака и алкоголя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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