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03 апреля, 11:30

Политика

Новости мира: США отправят партию военной техники из Южной Каролины в Европу – СМИ

Новости мира: США отправят партию военной техники из Южной Каролины в Европу – СМИ

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США готовятся отправить военную технику в Европу. На кадрах, снятых на базе Чарлстон в Южной Каролине, видно, как машины и оборудование собираются погрузить на один из 12 огромных кораблей-автовозов Военно-морского флота. СМИ сообщают, что после этого корабль будет стратегически расположен в море для быстрого развертывания. Согласно другому источнику, таким образом армия США направляет крупную партию военной техники в Европу якобы для проведения учений.

В Индонезии продолжается серия рекордных наводнений. Дома и дороги снова уходят под воду. Ранее из-за стихии в Демаке и Кудусе не менее пяти человек погибли и несколько сотен человек пропали без вести. По предварительным оценкам, финансовый ущерб от наводнений с начала 2024 года достиг уже 45 миллиардов долларов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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