Военные эксперты рассказали о борьбе российской армии с иностранными наемниками в зоне СВО

Пункты дислокации иностранных наемников на Украине остаются одной из приоритетных целей российской армии. Их готовят инструкторы НАТО. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, наемники и диверсанты участвуют в антироссийских операциях.



По словам военных экспертов, много диверсионных школ, которые полностью ориентированы на борьбу с Россией, базируются в Польше, Прибалтике, во Франции, США и Германии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.