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03 апреля, 07:45

Политика

Военные эксперты рассказали о борьбе российской армии с иностранными наемниками в зоне СВО

Военные эксперты рассказали о борьбе российской армии с иностранными наемниками в зоне СВО

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Пункты дислокации иностранных наемников на Украине остаются одной из приоритетных целей российской армии. Их готовят инструкторы НАТО. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, наемники и диверсанты участвуют в антироссийских операциях.

По словам военных экспертов, много диверсионных школ, которые полностью ориентированы на борьбу с Россией, базируются в Польше, Прибалтике, во Франции, США и Германии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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