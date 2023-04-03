Экс-президент США Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом. Об этом сообщает CNN.

Небоскреб Trump Tower заранее огородила полиция. Вокруг здания несколько кордонов из металлических ограждений. Туда и должен приехать бывший президент. Десятки журналистов следят за происходящим через перекресток, так как ближе не пускают.

До этого большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего американского президента по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.