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03 апреля, 22:45

Политика

Новости часа: Запад допускает причастность Варшавы или Киева к подрыву "Северных потоков"

Новости часа: Запад допускает причастность Варшавы или Киева к подрыву "Северных потоков"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад допускает причастность Варшавы или Киева к диверсиям на трубопроводах "Северных поток" и "Северный поток – 2". Об этом пишет газета The Washington Post.

В Государственную думу внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Отдых в отелях Турции за год подорожал на 70%. Об этом сообщили в бюро статистики Турции.

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