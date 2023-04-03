Новости часа: Запад допускает причастность Варшавы или Киева к подрыву "Северных потоков"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад допускает причастность Варшавы или Киева к диверсиям на трубопроводах "Северных поток" и "Северный поток – 2". Об этом пишет газета The Washington Post.

В Государственную думу внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Отдых в отелях Турции за год подорожал на 70%. Об этом сообщили в бюро статистики Турции.

