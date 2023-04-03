Япония отменит ковидные ограничения на въезд в страну с 8 мая этого года. Власти страны понизят степень опасности для коронавируса с нынешнего второго уровня до пятого. Этими действиями ковид приравняют к обычной сезонной простуде.

Снятие ограничений на въезд для иностранцев касается и россиян, это подтвердили в японском посольстве в Москве. Туристам для поездок в Японию больше не нужно будет предъявлять результаты ПЦР-теста. Лишь у пассажиров с температурой и другими симптомами на добровольной основе будут брать анализы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

