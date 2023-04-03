Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 22:00

Политика

Япония отменит ковидные ограничения на въезд в страну с 8 мая

Япония отменит ковидные ограничения на въезд в страну с 8 мая

Захарова раскритиковала позицию ООН по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

В МИД РФ прокомментировали причастность Киева к гибели Татарского

Новости часа: СК заявил, что убийство военкора Татарского было спланировано на Украине

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах после открытия новых диаметров

ВС РФ поразили 79 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Эксперты рассказали о положении украинской армии в Артемовске

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Россию

Премьер Венгрии заявил о планах ЕС отправить на территорию Украины иностранные войска

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 8 диверсионных групп ВСУ в зоне СВО

Япония отменит ковидные ограничения на въезд в страну с 8 мая этого года. Власти страны понизят степень опасности для коронавируса с нынешнего второго уровня до пятого. Этими действиями ковид приравняют к обычной сезонной простуде.

Снятие ограничений на въезд для иностранцев касается и россиян, это подтвердили в японском посольстве в Москве. Туристам для поездок в Японию больше не нужно будет предъявлять результаты ПЦР-теста. Лишь у пассажиров с температурой и другими симптомами на добровольной основе будут брать анализы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатуризмвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика