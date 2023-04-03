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03 апреля, 21:15

Происшествия

Захарова раскритиковала позицию ООН по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Захарова раскритиковала позицию ООН по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

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В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша заявили, что обеспокоены взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, но будут ждать более подробной информации. Такую позицию резко раскритиковала в своем телеграм-канале Мария Захарова.

По ее словам теракт в Санкт-Петербурге произошел на фоне многолетних призывов киевского режима к убийству российских граждан. Официальный представитель российского МИД обратила внимание, что информационный центр ООН в Москве работает исправно. Поэтому дипломат задалась вопросом, остались ли еще в офисе генсека профессионалы. И предложила им активнее работать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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