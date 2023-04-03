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03 апреля, 19:15

Политика

В МИД РФ прокомментировали причастность Киева к гибели Татарского

В МИД РФ прокомментировали причастность Киева к гибели Татарского

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Причастность Киева к гибели военного корреспондента Татарского станет еще одним подтверждением использования Украиной террористических методов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. А также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этом инциденте.

2 апреля произошел взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате этого инцидента погиб военкор Максим Фомин, который известен под псевдонимом Владлен Татарский.

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