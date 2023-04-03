ВС РФ поразили 79 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Вооруженные силы России за сутки поразили 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом заявили в Минобороны.

На краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ в районе населенного пункта Червоная Либрова ЛНР. Там уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30.

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