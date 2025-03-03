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03 марта, 07:45

Политика

Российские войска продолжают успешные операции на курском и других направлениях

Российские войска продолжают успешные операции на курском и других направлениях

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Вооруженные силы России наносят удары по противнику на территории Курской области. Разведка группировки войск "Север" с помощью дронов обнаружила боевую бронемашину с личным составом ВСУ.

На красноармейском направлении российские войска продвинулись на километр южнее Запорожья, зачистив лесополосу и блиндажи. В Харьковской области, в районе населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск, российские подразделения нанесли поражение формированиям украинской мотопехоты и теробороны.

По данным Минобороны, за сутки украинская армия потеряла более 1 300 бойцов, из них 240 – на курском направлении. Также уничтожены две американские самоходные артиллерийские установки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионывидеоМаксим ШаманинНика Караваева
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