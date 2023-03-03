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03 марта, 22:00

Политика

Новости часа: США выделили Украине новый пакет военной помощи

Новости часа: США выделили Украине новый пакет военной помощи

Реконструкция станции Крюково и награда для мальчика из Брянской области

ВСУ потеряли более 200 военных на донецком направлении за сутки

Новости часа: Путин обсудит с Совбезом меры антитеррористической защиты спецобъектов

ВС РФ поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях за сутки

Новости часа: украинские диверсанты в Брянской области использовали оружие НАТО – МИД РФ

Более 130 опорных пунктов ВСУ обнаружили беспилотники Росгвардии в ходе СВО

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31

Новости часа: Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска войсками РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи США для Украины в 400 миллионов долларов.

Западное оружие на Украине будет уничтожено. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя информацию о новом пакете помощи.

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы физлиц без открытия счета 100 тысячами рублей.

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