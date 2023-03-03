Новости часа: США выделили Украине новый пакет военной помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи США для Украины в 400 миллионов долларов.

Западное оружие на Украине будет уничтожено. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя информацию о новом пакете помощи.

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы физлиц без открытия счета 100 тысячами рублей.