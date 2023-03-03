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03 марта, 21:00

Политика

Реконструкция станции Крюково и награда для мальчика из Брянской области

Реконструкция станции Крюково и награда для мальчика из Брянской области

ВСУ потеряли более 200 военных на донецком направлении за сутки

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Реконструкция платформы Крюково завершится уже в этом году. Станция станет конечной на будущей линии МЦД-3 и превратится в удобный пригородный вокзал. Например, пересадки с поезда на автобусы займут здесь всего 3 минуты.

11-летний мальчик, спасший девочек во время нападения украинских боевиков на Брянскую область, награжден медалью Следственного комитета – "Доблесть и отвага". Сейчас ребенок идет на поправку.

На Донецком направлении ВСУ за сутки лишились более 200 военных. В районе Авдеевки уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады.

Российские силы практически полностью взяли Артемовск в окружение, кольцо вокруг города сжимается все больше, передает ТАСС. Судя по приходящим сообщениям, украинские войска собираются покинуть город.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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